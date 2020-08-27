Mustafa Balbay: Fatih Portakal, teslim olmak yerine kalemini toprağa gömmeyi yeğledi

Bugün Türkiye’de gazetecilik bütün bu tanımların üstüne güçlü bir irade, kırılmaz bir cesaret gerektiriyor. (…)

İşte böyle bir ortamda FOX TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal mesleği bıraktığını açıkladı. Kendi ifadesine göre toprakla ilgilenecek. Mesleğini başarıyla sürdüren kişi için 53 yaş, enerjiyle deneyimin birbirini sarmaladığı çok güzel bir yaş. (…)

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Fatih, teslim olmak, biraz esnemek, dimdik durup hapsi ve benzer saldırıları göze almak yerine kalemini toprağa gömmeyi yeğledi.

Biraz dinlerse toprak Fatih’e der ki:

– Kendini fazla nadasa bırakma, çölleşirsin!

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Kamuya mal olmuş kişiler de elbette kişisel karar verebilirler. Ancak bu, toplumun o kararı sorgulamaması anlamına gelmez. Toplumdaki ortak kanaat şu yönde:

İktidar bastırdı, Fatih istifa ettirildi.

Mustafa Balbay’ın yazısı