Mustafa Balbay: EYT hesabı ‘kötü’ de 2008 sonrası maaş hesabı iyi mi?

İşte bütün bunların üstüne Erdoğan hafta sonu EYT için şöyle dedi: “Tutturmuşlar bir EYT, erken emeklilik… Bu hesap kötü, şer, zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçimi kaybetsem de yokum!”

Araya şu cümleyi de yerleştirdi: “İskandinav ülkeleri bu yüzden battı!”

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Bu yaklaşımın neresini düzelteceksiniz?

İskandinav ülkelerinde kişi başına düşen gelir 55 bin dolar. Onlara batsa basta rahat batar!

EYT hesabı kötü de 2008 sonrası maaş hesabı iyi mi?

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EYT’yi ‘kötü hesap’ deyip geçemezsiniz…

Mustafa Balbay’ın yazısı