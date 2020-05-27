Mustafa Balbay: Erdoğan’ın sahaya inmesi bir planın başladığını gösteriyor

AKP’deki çürüme kokunun dışarıya da taştığı boyuta ulaşmış durumda!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Genel Başkanı olarak bu durumu görmemesi olanaksız. Kendisini hep iktidarda kalmak üzerine konuşlandırdığı için ‘çıkış’ arıyor.

Bu çıkış erken seçim olur mu?

Erdoğan’ın sahaya inmeye hazırlanması, Bahçeli’nin Seçim Yasası’nı değiştirme kararnamesi açıklaması, içeride bir planın işlemeye başladığını gösteriyor.

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Babacan ve Davutoğlu’nun büyüyüp büyümeyeceği ayrı konu; siyasette yer almaları AKP’nin gerçek yüzünün ortaya çıkmasını sağlama bakımından önemli. Belki de Bahçeli, parti değiştirmenin yasaklanmasını, bu iki partinin daha fazla büyümemesi, geleceğe dair umut olmaması için istiyor.

DEVA ve GP’nin seçime girmesinin engellenmesi durumunda CHP’nin devrede olup olmayacağı bu sürecin bir parçası.

Mustafa Balbay’ın yazısı