Mustafa Balbay: Erdoğan’ın liderliğindeki AKP deneyimi Türkiye’ye çok zarar verdi

17 yıllık AKP iktidarı pek çok dersi de içeren sonuçlarla kritik bir dönemece girdi.

Bu, AKP’nin Türkiye’ye verebileceği bir şeyin kalmadığı bir dönemeç.

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Saray’ın kadrosunda eski TKP’lilerden Milli Görüşçülere kadar tonlarca danışman yeni bir çıkış arıyor. Mevcut sistemin yürümediğini onlar da görüyor. Örneğin, ‘AKP’nin Genel Başkanlığına Binali Yıldırım gibi bir isim geçse, Meclis’i de ayrı bir başkan vekili yönetse’ gibi olasılıkları masaya koyuyorlar. ‘Meclis biraz daha önemliymiş gibi görünse’ diyorlar…

Ne tür önlemler düşünülürse düşünülsün, AKP yapısında umut yenilemek zor. Zira bütün bunlar bozulmuş aşın tabağını değiştirmek gibi bir şey…

Erdoğan’ın liderliğindeki AKP deneyimi Türkiye’ye çok zarar verdi.

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Deneyim en iyi öğreten okuldur, ama çok pahalıdır!

Mustafa Balbay’ın yazısı