Mustafa Balbay: Erdoğan’ın, ‘Esad’ı devireceğim’ siyaseti İsrail’in işine yarıyor

İdlib’de 34 şehidimizin ardından Rusya ve ABD’yle izlenen politika her iki tarafa da doğru söyleyerek sürdürülecek bir politika değil!

Hem ABD hem Rusya demek, her iki tarafla da ikili oynamak demek. Her şey bir yana, görünen tabloda ABD ile Rusya’nın çıkarları ters ya da tersmiş gibi gösteriyorlar. ABD, İsrail’in de istemi olarak son derece zayıf, topraklarını korumaktan aciz, çökmüş bir Suriye yönetimi istiyor. Bu noktada Erdoğan’ın, “Ne olursa olsun Esad’ı devireceğim” siyaseti kimin işine yarıyor?

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Önce İsrail’in sonra ABD’nin…

Rusya’nın da İran’la bir olup Esad rejimini ayakta tutmak için her türlü desteği verdiği açık. Buna savaşacak asker vermekten teçhizat vermeye kadar her şey dahil.

Mustafa Balbay’ın yazısı