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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı Bahçeli’nin, Bahçeli’nin genel başkanlığı Erdoğan’ın elinden!

Türkiye’yi Erdoğan, Erdoğan’ı Bahçeli yönetiyor! 
Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı Bahçeli’nin elinden, Bahçeli’nin MHP Genel Başkanlığı Erdoğan’ın elinden! 
2015 yılına kadar kanlı bıçaklı… 
2016’dan sonra allı duvaklı… 
Birbirlerini sevmelerine gerek yok, birbirlerini ayakta tutsunlar yeter! 
Ne demişler? En güçlü ortaklık çıkar ortaklığıdır. 
Böyle bir çıkar ortaklığını iki şey bitirir; 1- Çıkarın sona ermesi, 2- Daha güçlü başka bir çıkar ortaklığının doğması. 
Her ikisi de bunun farkında. 

Mustafa Balbay’ın yazısı

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