Mustafa Balbay: Erdoğan muhalefetteki bu sinikliği hayra yormuyor

Şu gerçek herkesin bildiği bir sır:

AKP’nin eli, devlet eli dahil her yöntemle bütün partilerin içinde.

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Ancak şu aşamada bu tür yöntemlerle sonuç alamıyorlar.

İYİ Parti’den milletvekili koparma girişimlerinin akordu bozuldu; koptuktan sonra nereye yönlendirilecekleri belli olmayınca plan dağıldı.

CHP’nin içinden-çevresinden iktidarı mutlu edecek sesler yükselmiyor.

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HDP’yi CHP ile çatıştırsalar mı barıştırsalar mı, bilemediler.

Öcalan’la devletin görüşmelerinden de HDP’yi bölecek bir sonuç çıkmıyor.

Ortamı daha da germek çare olabilir mi?

Bu iktidar oyunlarına karşı muhalefette daha sinik bir gidiş var. Bu sinikliğin toplumda ‘seçenek yok’ duygusu yaratma tehlikesi var. Ancak Erdoğan da bu sinikliği kendisi açısından hayra yormuyor.

Alacakaranlık bir siyasal ısınma!

Mustafa Balbay’ın yazısı