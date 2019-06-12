Mustafa Balbay: Erdoğan, 31 Mart yenilgisinin tekrarlanması halinde zor duruma düşmek istemiyor

Erdoğan, 31 Mart yenilgisinin tekrarlanması halinde zor duruma düşmek istemiyor. İmamoğlu’nun rakibinin Yıldırım olduğu algısını yerleştirerek kendisini kenara çekiyor. İmamoğlu kazandığında diyecek ki: “Ben Cumhurbaşkanıyım. İki aday yarıştı, kim kazanırsa kazansın, zaten onun üstünde ben varım…”
SON HABERLER
İlave TV’den Kocabıyık: Sokağa göre İmamoğlu 250 bin farkla önde
Televizyonculuğun en bilinen formatlarından biri sokak röportajlarıdır. Ancak Türkiye’deki baskı ve tehdit iklimi, son yıllarda sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmayı da güç hale getirdi. 2018’de yayın hayatına başlayan İlave TV ise bu zorlukları aşıyor, sokak röportajlarına bambaşka bir soluk getiriyor. Farklı şehirlerde yaptıkları sokak röportajlarını video paylaşım sitesi YouTube’da yayınlayan İlave TV’nin videolarını bugünlerde yüz binlerce yurttaş izliyor. Kanalın kurucusu Arif Kocabıyık ile İlave TV macerasını ve sokakta yaşadıklarını konuştuk.
Trump G20 toplantısından sonra Çin’e daha fazla gümrük vergisi getirebilir
ABD Başkanı Donald Trump ay sonuna doğru yapılacak G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yürüteceği ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmeze Çin’den ithalata yeni gümrük vergileri getirmeye hazır olduğunu söyledi.
Google, haber sitelerinden 4.7 milyar dolar kazandı
Arama motoru Google online olarak hizmet veren haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçen yıl 4.7 milyar dolar gelir elde etti.
Çin’den ticari hülle: ABD ek vergilerinden ‘Made in Vietnam’ etiketiyle kaçıyor
Vietnam’da gümrük yetkilileri Çin’in ABD’nin ek gümrük vergilerinden ‘Made in Vietnam’ etiketiyle kaçtığını öne sürdü.
Yunanistan cumhurbaşkanı, Çipras’ın erken seçim talebini kabul etti
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras’ın görev süresinin bitmesine dört ay kala parlamentonun feshedilerek erken seçime gidilmesi talebini kabul etti.