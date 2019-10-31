Mustafa Balbay: El elin anayasasını önce kendini düşünerek hazırlar

Suriye’nin yakın gelecekteki kadersizliğini, affedersiniz kaderini belirleyecek süreç başladı; Cenevre’de yeni Suriye anayasasının yazımı için ilk buluşma gerçekleşti.

Sonda söyleyeceğimizi başta vurgulayalım; el elin anayasasını önce kendini düşünerek hazırlar.

Reklam

Cenevre’de yazım sırasında karar alma mekanizmalarının son derece karmaşık olduğu dikkati çekiyor. 150 kişilik yazım komisyonunda son karar üçte ikiyle alınacak. Bunca çok tarafın olduğu, bunca birbiriyle çelişen çıkarların olduğu bir ortamda üçte ikilik bir ortak paydaya ulaşmak hayli zor.

Bu süreç kısa sürede sonuç vermez. Şu aşamada dileğimiz, iç savaş ortamının sonra ermesi, Suriyelilerin daha fazla acı çekmemesi.

Mustafa Balbay’ın yazısı