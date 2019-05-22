Mustafa Balbay: Eğitimde yeni model eski gömleğin üzerine yenisini giymek gibi

Yeni modelin içeriğine bakınca ise görünen şu:

Öncelikle eğitimde fırsat eşitliğini getirmeden, eğitimcilerin üzerinde birleştiği bilimsel eğitim zeminini oturtmadan atılım yapmak olanaksız. Bunu yapmadan getirilecek modeller eski gömleğin üzerine yenisini giyip, “değişim yaptık” demeye benziyor.

Her yıl en az 10 yeni mesleğin ortaya çıktığı bir dünyada hâlâ eğitimin temellerini oturtamamış olmak, ülkemizin geleceği açısından çok acı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları için, “En azından bir yerden başlandı” denebilir mi, diye bakıyoruz… Bunu söylemek de çok zor. Selçuk, lise değişimini ilkokulun ve ortaokulun izleyeceğini söylüyor. Hızını alamayıp 2024’e kadar üniversite sınavlarının da değişeceğini açıklıyor.

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Yıl 2019… Hedef 2024…

Bugüne kadar AKP’nin Milli Eğitim Bakanlarının ortalama iki buçuk yılda bir değiştiği dikkate alınırsa, üniversite sınav sisteminden önce bakan değişir! Abbas Güçlü’nün yazısından öğreniyoruz ki, sınav sistemi değişiminden YÖK’ün haberi yok, yeni oluşturulan yüksek kurulun haberi yok!

Mustafa Balbay’ın yazısı