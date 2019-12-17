Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Eğer iş Gül’ün kesin karar vermesine kalırsa, partinin kuruluşu seçim sonrasına da kalabilir

Erdoğan, “AKP gidici” algısını değiştirmek için akla gelen gelmeyen her şeyi yapacak. Zaten yapıyor. Ancak korkunun ecele faydası yok, Türkiye ciddi bir değişime gebe.

Bu değişim nasıl olacak, ne yönde olacak?

Reklam

İçinden geçtiğimiz günler, bu sorunun yanıtlarının oluşup bozulduğu günler.

Davutoğlu, partisini kurdu. Gelecek Parti deyince akla ister istemez her şey geliyor. “Türkiye’nin geçmişini ve bugününü bitirdiler, sıra geleceğe geldi” yakıştırmasından tutun da “bundan daha derin bir strateji üretilemezdi” tebessümüne kadar her şey var.

Babacan sessizliğini koruyor. En azından parti kurmaktan vazgeçtiğine dair bir bilgi yok. Arkasında Abdullah Gül olduğu için karar verme süreci uzayabilir. Eğer iş Gül’ün kesin karar vermesine kalırsa, partinin kuruluşu seçim sonrasına da kalabilir.

Reklam

Davutoğlu geçmişte attığı her adımın doğru olduğuna yürekten inanıyor ve bunu paylaşıyor. Davutoğlu AKP iktidarının 2015 yılına denk geliyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı

SON HABERLER

Bilgiye hükmeden iktidar yapılarına bir eleştiri de Remon’dan gelsin

AVTO, Arjantinli dört sanatçının sergisine ev sahipliği yapıyor.
Evrenin nasıl işlediğini anlayabilmek için bilimin sınırlarını zorlayan işler üreten dört isimden biri Lole Remon. Remon’la, Avusturyalı düşünür Wittgenstein’ın dil üzerine çalışmalarıyla sanatçının astronomi üzerine çalışmalarının nasıl buluştuğu üzerine sohbet ettik.

AKP o hale geldi ki yanına kimi koysan demokrat görünüyor

İnsan elbette değişir, pişman olur, vazgeçer… Hepimiz için geçerli bunlar. Ancak iki yıl öncesine kadar hevesle düdüğünü çaldığınız bir partiden ayrılıp ‘yeni’ olduğunuzu iddia edersiniz, güldürdüğünüzle kalırsınız.

Suriyelilerin ‘geri dönüş planı’nı açıklayan Akşener, Şam ile doğrudan görüşme önerdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara geldiklerinde uygulanacak Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için üç aşamalı ‘geri dönüş planı’nı açıkladı. İYİ Parti’nin planında, Suriye hükümeti ile ‘aracısız doğrudan görüşme’ de var. Akşener, açıklamasında, “Hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...