Mustafa Balbay: Dünya bizi kıskanacak

Erdoğan’ın Kanal İstanbul’la ilgili açıklamalarının her biri ötekinden vahim.

En derin demeci ise şu oldu:

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“Süveyş Kanalı gibi olacak!”

AKP yarı ve tam resmi yayın organları bu sözü manşete çektiler.

Çevresinde Süveyş gerçeğini anlatacak var mı, ya da bu tür gerçekleri bilmek ister mi bilemiyoruz… Süveyş, içinde savaş dahil her türlü oyunu barındıran 150 yılı aşan bir süreçtir.

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1859’da, içinde İngiltere, Fransa’nın da olduğu Uluslararası Süveyş Kanalı Şirketi kuruldu. Adeta yap-işlet-devret şirketi!

10 yıllık inşaat sürecinde Mısırlı işçiler köle düzeni gibi çalıştırıldı. 1 milyon işçiden 125 bini değişik nedenlerle yaşamını yitirdi.

Kanal 1869’da açıldıktan hemen sonra 1875’te Mısır birden mali sıkıntıya girdi, uluslararası şirketteki payını İngiltere aldı.

Mısır, kanalda pay sahibi olabilmek için yıllarca çaba harcadı. 1956’da millileştirdim, dedi.

Sen misin bunu diyen; İngiltere, Fransa, İsrail Mısır’a savaş açtı. 1957 ve 1967’deki birinci, ikinci Arap-İsrail savaşlarının ana nedeni budur.

Mustafa Balbay’ın yazısı