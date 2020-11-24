Mustafa Balbay: Dün ‘Faşist’ dediğine bugün ‘Geleceğim sensin’ diyen bir ülke

Bütün bunlardan sonra Erdoğan’ın Avrupa hedefi ne anlama geliyor?

Anadolu’da bir laf vardır, gidecek yerin yok diye!

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Anlaşılan o ki gidecek yer kalmadı!

Anlaşılan o ki her alanda yaşanan çöküntüyü ikinci plana itecek hedef kalmadı.

Günlük siyasi gelişmeler, eleştiriler bir yana AKP ile birlikte Türkiye, yönü belirsiz, çizgisi olmayan, bir dediği ötekini tutmayan, dün “faşist” dediğine bugün “geleceğim sensin” diyen bir ülke haline geldi.

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Erdoğan, dış ilişkilerde ya kafa tutuyor ya çanak tutuyor. Çıraklık, kalfalık derken ustalık da geçiyor, hâlâ ortasını bulamadı!

Mustafa Balbay’ın yazısı