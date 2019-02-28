Mustafa Balbay: Dileriz AKP yurdu-muza böyle bakmıyordur!

AKP döneminde yapılan özelleştirmeler ortada. En son şeker fabrikalarının halini gördük.

Asıl üretimin teşvik edilmesi gerekirken, üreticinin elinden çıktıktan sonraki ticari aşamanın özelleştirilmesi, bunun da çözümmüş gibi sunulması tam AKP’ye yakışan bir devrim. AKP, Hal Yasası’nda 2010’da da devrim yapmıştı. O devrimle büyük marketler üreticiden doğrudan alıp yapıp herkes kazanacaktı. Gelinen nokta; sebze-ticaretinin yüzde 60’ı kaçak.

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Bir devrim daha şart!

Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabiliriz.

Muz cumhuriyeti kavramının özü şudur: Ülke toprakları çok verimlidir, bereket fişkırır. Üretimin yüzde 90’dan fazlası çok uluslu şirketlerindir (ÇUŞ). Dileriz AKP yurdu-muza böyle bakmıyordur!

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Mustafa Balbay’ın yazısı