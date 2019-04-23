Mustafa Balbay: Dildeki değişiklik, rejimdeki değişiklikten daha önemlidir

Gelinen noktada Cumhur İttifakı’nın karşısında İstanbul ve Ankara seçimlerini kazanan Millet İttifakı’na büyük bir sorumluluk düşüyor. Başarıyı elde etmek kadar bu başarıyı yönetmek de önemlidir. Yerel seçimlerde oluşturulan dil, Türkiye’nin geleceğidir.

Dildeki değişiklik, rejimdeki değişiklikten daha önemlidir.

Kılıçdaroğlu’nun referandum sürecinden bu yana adım adım örüp genişlettiği bu dili bozmadan başarıyı yönetmek ve 2023 seçimleri için şimdiden kolları sıvamak gerekiyor.

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Kılıçdaroğlu’nun şahsında Türkiye’ye geçmiş olsun diyoruz… Artık gelecek olsun…

Mustafa Balbay’ın yazısı