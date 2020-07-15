Mustafa Balbay: Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında TBMM raporu kayıp!

Akar ve Fidan’ın dinlenmediği TBMM komisyonu çalışmalarına 4 Ekim 2016’da başladı. Çalışma süresi, sayısal çoğunluğu olan AKP’liler istese uzatılabilirdi. Yapmadılar. 4 Ocak 2017’de çalışma tamamlandı. Rapor 12 Temmuz 2017’de dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a verildi.

Buraya kadar normal… Komisyon, eksikli de olsa çalışmasını tamamlamış. Bundan sonrası Meclis Başkanlığı’nın sorumluluğunda. Alacak raporu, TBMM matbaasına gönderecek, Meclis Genel Kurulu’na getirecek. Böylece rapor, TBMM’nin aynı zamanda kendisine yönelik bir darbe girişimini araştırmasının bir sonucu olarak tarihteki yerini alacak..tı.

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Olmadı… Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında TBMM raporu kayıp! Fıkra gibi… Yeni Başkan Mustafa Şentop diyor ki: “Başkanlığımıza sunulan, tamamlanmış bir rapor yok!”

O geceye ilişkin en kritik iki kişinin dinlenmediği rapor bile saklanıyor! Neyi saklıyorsunuz, neden saklıyorsunuz, kimden saklıyorsunuz?

Mustafa Balbay’ın yazısı