Mustafa Balbay: Bu açıklamaları ciddiye almak, insanı gülünç hale düşürür

Başlık çok “tır”lı oldu, ama bu kadar tırlatmaya karşı umarım aykırı olmaz. Anlaşılan doktorlar, Amerikan Başkanı için, “Bundan sonra istediğiniyesin içsin, ne derse desin” dedi.

Bu açıklamaları ciddiye almak, insanı gülünç hale düşürür. Güne tvittır harekâtıyla başlıyor, devamında Allah ne verdiyse!

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Arkadaşın dili mi uzun saçları mı belli değil…

Aslında saçları, sözlerinden daha derli toplu. Hiç değilse hangi yöne tarandığı belli. Taraktan başlamışken, “topla tasıtarağı” demek de var, ama bakalım o süreç nasıl işleyecek!

Mustafa Balbay’ın yazısı