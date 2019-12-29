Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Bizim askerimiz hazır kıta mı, her çağrılan yere gidilir mi?

Erdoğan ve çevresi bir nebze diplomasi üretip şöyle bir söylem geliştirebilirdi:

– Libya’da kardeş kavgasına son vermek için tavır koyacağız.

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Bu söylemin etrafında olabilecek birkaç ülke de bulunur. Fiilen bir ittifak oluşur.

Bunun yerine, iç savaşın bir tarafını hain ilan edip öteki tarafının emrine asker vermeye hazır olduğunuzu ilan ediyorsunuz! 

İttifak değil, nifak üretiyorsunuz…

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Şu söylem de Türkiye’yi büyüten değil, küçülten bir söylem:

“Çağırırlarsa gideriz!”

Ne demek “çağırırlarsa”?

Bizim askerimiz hazır kıta mı?

Her çağrılan yere gidilir mi?

Mustafa Balbay’ın yazısı

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