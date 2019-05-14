Mustafa Balbay: Bizden giden mühendis sayısı o kadar artmış ki, ‘Aselsan koridoru’ adını takmışlar

Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’daki pek çok şirket Türkiye’den mühendis transfer ediyor. Bu bilinmeyen bir şey değil. Beyin göçü Türkiye’nin en ciddi sorunlarından biri. Ancak bu göçün boyutları artmış. Bizim mühendislerimiz de yoğun şekilde başvurup kabul edilmeyi beklemeye koyulmuş.



İyi eğitim almış, bir süre de deneyim edinmiş mühendisleri alırken, yaşamlarının bundan sonraki dilimini tamamen Türkiye dışında geçirmelerini sağlayacak öneriler getirmeye başlamışlar. Mühendisin eşi çalışmak istiyorsa ona da iş garantisi… Kalacakları evi transfer önerilerinden biri olarak baştan göstermek… Eşyalarını götürmek istiyorsa bir konteynır ayarlayıp hemen yola çıkarmak… Çocularının eğitimi için seçenek sunmak…



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Tüm dünyada bilenen bir firmanın Avrupa’daki merkezinde Aselsan’dan transfer edilen mühendislerin sayısı o kadar artmış ki; bir bölümdekilerin çoğu buradan olduğu için şu adı takmışlar:

Aselsan koridoru…

Gençlerimiz, iyi bir işte çalışan yetişmiş elemanlarımız neden ülkeyi terk ediyor?

Mustafa Balbay’ın yazısı