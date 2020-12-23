Mustafa Balbay: ‘Bizden başka seçenek yok’; bütün siyasetleri bunun üzerine

İktidar, halka vereceği bir şey kalmamasının getirdiği çaresizlikle sadece şuna sarılabilecek durumda:

Bizden başka ülkeyi yönetecek seçenek yok!

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Ürettikleri bütün siyaset bunun üzerine.

Muhalefetin bu noktada iktidarla girişeceği ‘yeni sistem‘ ya da ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem‘ tartışması ne kadar akılcı?

Zira bu konularda iyi niyetli, samimi bir yaklaşım yok. İktidar bu tartışmayı diri tutarken şunu da ‘başarmış‘ oluyor:

Muhalefeti bu zeminde tutup ülkenin içinde bulunduğu durumu ve başka bir iktidar çözümünü ikinci plana itmek!

Mustafa Balbay’ın yazısı