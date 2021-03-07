Mustafa Balbay: Birbiriyle taban tabana zıt iki Erdoğan

Bu hafta birbiriyle taban tabana zıt iki Erdoğan vardı.

İnsan Hakları Eylem Planı açıklanırken tüm Türkiye’nin nutku tutuldu.

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Özgürlükler gani gani… (…)

İnsana, haklarıyla yaklaşmak isteyene mevcut yasalar yeterli olduğu halde böylesine çok maddeli eylem planının ömrü ne kadar olur, diye düşünürken Erdoğan kimseyi yanıltmadı. Özüne döndü. Muhalefete verdi veriştirdi.

İnsan Hakları Eylem Planı’nda tam tersi hedefler de sezdik ama bu kısmını sonraya bırakalım.

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Erdoğan, AKP il başkanları toplantısında da muhalefet haklamalarına girişti.

Şu iki cümlesi her şeyi özetliyor:

“Türkiye’nin geleceğinde CHP’ye yer yok.”

“Milletimizin ülkeyi emanet edebileceği başka parti yok.”

Mustafa Balbay’ın yazısı