Mustafa Balbay: Biden’a laf eden bağımsız olsa!

ABD bugün de FETÖ’yü terör örgütü olarak görmüyor. ABD Dışişleri’nce yayımlanan yıllık terör raporlarında 2019’a dek FETÖ’nün elebaşından “sürgündeki din adamı” diye söz ediliyordu.

FETÖ şu anda nerede?

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Memleketinde!

ABD, FETÖ’yü Türkiye’ye teslim etmez…

Her şeyi açıklarsa iyi olmaz!

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AKP, FETÖ’yü istemez…

Her şeyi açıklarsa iyi olmaz!

Seçilip seçilemeyeceği belli olmayan başkan adayını bırakın… Mevcut yönetime karşı Türkiye’nin çıkarlarını koruyun!

O ünlü sözü uyarlarsak:

Biden’a laf eden bağımsız olsa!

Mustafa Balbay’ın yazısı