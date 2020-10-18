Mustafa Balbay: Berberoğlu davasının her aşaması hukuksuzlukla dolu

Berberoğlu’nun ilk tutukluluğundan bugünkü duruma kadar her aşaması hukuksuzluklarla dolu.

Davayı önce birleştirdiler, sonra ayırdılar…

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Önce casusluk var dediler, sonra vazgeçtiler…

Önce tahliyesine dediler, sonra vekilliğini tutukladılar…

Bu, kanun devleti bile olmadığımızın göstergesidir…

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Türkiye’de kanunların uygulanması, kişiye, zamana ve olaya göre değişiyor.

S-ağır Ceza Mahkemesi o kadar bağımsız o kadar bağımsız ki; hukuktan, Anayasa Mahkemesi’nden ve hatta anayasadan da bağımsız…

Yeri geldiğinde hiç kimsenin, işleyenin dahi bilmediği suçları üreten mahkemeler yeri geldiğinde tüm Türkiye’nin tartıştığı bir olayda suç unsuru bulamıyor, bulmuyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı