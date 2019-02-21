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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Basının özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı bu kadar açık.
Şu aşamada infazın başlamaması, tüm Cumhuriyet çalışanlarıyla ilgili Yargıtay aşaması bitene de beklenmesi gerekiyor. 
Yukarıda aktardığımız kararı alan AYM’nin basın özgürlüğünün çerçevesini de çizme sorumluluğu var. 
Haberden terör örgütü üretmek ne yazık ki uzun süredir karşılaştığımız bir durum. 
Basının özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür.
Hukuksuzluklara karşı mücadelemizi hak arayan son kişi özgürlüğüne kavuşana dek sürdüreceğiz.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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