Mustafa Balbay: AYM’nin af kapsamını genişletmesi ‘Şu şu suçları CHP affettirdi’ propagandasına neden olabilir

AKP’ye göre bu düzenleme af değil, infaz indirimi. İşlevi af, hem de özel af! Eğer af yasası olarak getirse nitelikli çoğunluk yani beşte üç oy gerekiyor. Adı infaz indirimi olursa salt çoğunluk yetiyor.

Yasa Meclis’ten geçti, bundan sonra ne olacak?

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CHP Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak. Hazırlıklar başladı. Muhtemel önümüzdeki hafta.

AYM’nin af kapsamını genişletmesi AKP-MHP’nin “şu şu suçları da CHP affettirdi” gibi bir propaganda malzemesi üretmesine neden olabilir.

İktidar zaten CHP’yi, ‘bir kısım’ medyayı koronadan daha zararlı görecek kadar akli melekelerini yitirmiş durumda.

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CHP’nin kim ne der diye bakmaksızın akıl, mantık, hukuk ne diyorsa onu yapması gerekir.

Mustafa Balbay’ın yazısı