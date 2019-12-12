Mustafa Balbay: Asgari ücretin 3 bin liradan az olmaması gerekiyor

AKP iktidarı sosyal devlet kavramının da içini boşalttı. Sosyal devlet, yurttaşa hakkını vermeyip yardım vermek değildir.

Bu insan haklarına da aykırıdır.

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Sosyal devlet, insanların kimseye muhtaç olmadan yaşaması demektir. Bugün Türkiye’de yaşama geçen ise tam tersi.

Gündemde bütçenin yanı sıra asgari ücret var. 17 Aralık’ta bir toplantı daha yapılacak. Tarafların dillendirdiği rakam arasında gelir dağılımı kadar uçurum yok!

Görünen o ki 2 bin 400 lira civarında bir rakam üzerinde anlaşılmış. Bugünkü alım gücü, Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki gücü dikkate alındığında asgari ücret, son 15 yılda yüzde 40 eridi. Bu durumda gerçek bir asgari ücretin 3 bin liradan az olmaması gerekiyor.

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Mustafa Balbay’ın yazısı