Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Amerikan başkanına bizim de sözümüz var; her kuşun eti yenmez!

ABD’de yeni başkanın Türkiye açısından önemi değişik denklemleri içeriyor. Son yıllardaki tablo şuydu:

Türkiye-ABD ilişkileri kötü, Erdoğan-Trump ilişkileri iyi!

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O nedenle AKP medyası Trump’ı destekledi. Önceki günkü AKP medyasında şu başlığı gördük:

“Trump’ı yedirmediler…”

Dün de şunu gördük:

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“Kim gelirse gelsin, fark etmez!”

Trump dönemine bakıyoruz:

FETÖ ülkeye kastetti, teslim etmediler…

Suriye’de terör devleti kuruluyor.

Akdeniz’de yüzerken bile karasularımızın dışına çıkabileceğimiz durumu destekliyor.

Erdoğan’a hakaret dolu mektup yazıyor…

Bu tabloda, Türkiye-ABD ilişkileri kötü, Erdoğan-Trump ilişkisi iyi!

Yeni Amerikan başkanına bizim de sözümüz var: Ülkeyi yönetenleri avucumun içine alırsam her şey tamam diye düşünme… Türkiye’de halkın büyük bölümü her şeyin farkında.

Her kuşun eti yenmez!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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