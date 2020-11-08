Mustafa Balbay: Amerikan başkanına bizim de sözümüz var; her kuşun eti yenmez!

ABD’de yeni başkanın Türkiye açısından önemi değişik denklemleri içeriyor. Son yıllardaki tablo şuydu:
Türkiye-ABD ilişkileri kötü, Erdoğan-Trump ilişkileri iyi!
O nedenle AKP medyası Trump’ı destekledi. Önceki günkü AKP medyasında şu başlığı gördük:
“Trump’ı yedirmediler…”
Dün de şunu gördük:
“Kim gelirse gelsin, fark etmez!”
Trump dönemine bakıyoruz:
FETÖ ülkeye kastetti, teslim etmediler…
Suriye’de terör devleti kuruluyor.
Akdeniz’de yüzerken bile karasularımızın dışına çıkabileceğimiz durumu destekliyor.
Erdoğan’a hakaret dolu mektup yazıyor…
Bu tabloda, Türkiye-ABD ilişkileri kötü, Erdoğan-Trump ilişkisi iyi!
Yeni Amerikan başkanına bizim de sözümüz var: Ülkeyi yönetenleri avucumun içine alırsam her şey tamam diye düşünme… Türkiye’de halkın büyük bölümü her şeyin farkında.
Her kuşun eti yenmez!