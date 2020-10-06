Mustafa Balbay: Akşener’in tek hedefi cumhurbaşkanlığı

Gelinen noktada İYİ Parti, AKP iktidarından sonra kurulan partiler arasında yüzde 10’luk tabana oturabilmiş ilk parti. Kimi girişimciler partiyi kapatıp anahtarı Erdoğan’a verdikten sonra kendilerine sunulan armağanla devam ediyor. Kimileri yüzde 1-3 bandında suyun üstünde durmaya çalışıyor.
(…)Bugünden görünen, İYİ Parti’nin Cumhur’la yıldızının barışmayacağı…
Akşener’in tek hedefi var:
Cumhurbaşkanlığı…
Aday olması zor değil… İkinci adım ittifakın adayı olabilmek… Üçüncü adım seçimi ikinci tura bırakmak… Dördüncü adım, kazanmak…