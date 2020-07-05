Mustafa Balbay: AKP’nin kurumlara bakışı; ele geçiremiyorsan yok et, kendine göre kur

Mademki barolarda ağırlığımız yok, en tepeden girelim diye düşündüler, Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) yanlarına çektiler. Hesap şuydu: TBB yönetimi bizimle hareket eder, devamında büyük kentlerdeki baroların bir kısmını çekerler, böylece kontrol ederiz.

Baktılar ki bu da olmuyor, baroları parçalayarak dağıtmak üzere yola çıktılar.

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AKP iktidarının kurumlara, meslek örgütlerine bakışı şu:

Ele geçiremiyorsan yok et, kendine göre kur!

Barolar sıradan bir meslek örgütü değil. Anayasanın 9’uncu maddesinde; yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılır diyor. Mahkemenin oluşması için de savunma şart!

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AKP, baroları ele geçirememe yenilgisini yasasına uydurmaya çalışıyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı