Mustafa Balbay: AKP’nin bir sorunu çözemeyince daha büyüğünü yaratıp onu unutturma politikasının tipik sonuçlarını yaşıyoruz

Suriye’de her şeyi düğüm haline getiren AKP dış politikası Libya’yı da onun yanına uzun erimli bir kaos olarak oturttu!

AKP’nin bir sorunu çözemeyince daha büyüğünü yaratıp onu unutturma politikasının tipik sonuçlarını yaşıyoruz.

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2019 yılı aralık ayında yükselen “Libya’da mutlaka olalım” çığırışlarının sonunda 2 Ocak 2020’de Libya tezkeresi çıktı. İş o kadar acildi ki yeni yıl tatili falan dinlemediler. O sırada iktidarın, ‘nereye müdahale varsa askeri benden’ anlayışına karşı olanlar şunu sordu:

“Türkiye’nin çıkarı için elbet ne gerekiyorsa yapılır ama Libya’da ne işimiz var, sorusunun çok iyi yanıtlanması gerekir!”

Vayy sen misin bu soruyu soran; AKP’den sesler korosu, mangalda kül, tespihte püskül, edebiyatta fasikül bırakmadı…

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Aradan 7 ay geçti, işler o noktaya geldi ki artık Libya’da çok hem de çok işimiz var.

Mustafa Balbay’ın yazısı