Mustafa Balbay: ‘AKP’deki erozyon eşittir CHP iktidarı’ diye bir denklem yok

İki uç senaryonun çıktığını görüyoruz… Bir ucu şu:

“Erdoğan bu seçimi kaybedecek. Zaten kaybetmişti, 23 Haziran’da daha fazla fark olacak. Devamında AKP’de çöküntü başlayacak.”

Öteki ucu şu:

“Erdoğan, kaybedeceği seçime girmez. 31 Mart’ı başta kabullenmişti. Daha sonra etrafındaki yapı ikna etti. Böylece kazanacakları bir seçim planı yaptılar. Sıkı durun İstanbul’u alınca orada durmayacaklar, öteki kaybettikleri yerlerde operasyonlar yapacaklar.”

Yeniden altını çizelim; bu iki senaryoya ‘uç’ dedik. Bir bakıma uçan senaryolar.

Ancak şu da bir gerçek:

Küresel yapı, Erdoğan’sız bir AKP iktidarı istiyor!

O nedenle ‘AKP’deki erozyon eşittir CHP iktidarı’ diye bir denklem yok.

Bunu vurgulamamızın nedeni; AKP gitsin de ne olursa olsun, yaklaşımının Türkiye’nin demokrasisini, ekonomisini düzlüğe çıkarmaya yetmeyeceğini anlatmak.

Mustafa Balbay’ın yazısı