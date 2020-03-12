Mustafa Balbay: AKP’de hem erime hem de kopmalar var!

AKP’de hem erime hem de AKP’den kopmalar var!

İkili erozyon…

Reklam

İşte bu noktada Babacan’ın öne çıkması ya da çıkarılması manidar! Yukarıda sorduğumuz soruyu açmak gerekirse şöyle diyebiliriz:

Sağın seçeneğinin yine sağ olmasını sağlayacak bir kurgu söz konusu.

Babacan’ın üç gündür yaptığı konuşmalarda AKP’nin 2001’de yola çıkış söyleminden çok farklı bir şey yok. O gün Erdoğan’ın üstüne basa basa söylediklerinden biri şuydu:

Reklam

“Bizde kaldır parmak indir parmak olmayacak. Parlamento daha güçlü olacak… Çoğunlukçu değil, çoğulcu olacağız…”

Aynısını Babacan’ın ağzından duyuyoruz. Babacan’ın ekonomik olarak da çok farklı bir şey söylediği yok; “Ben dışarıdan daha iyi koşullarda daha çok para bulurum” diyor.

Küresel yapı uzun süredir şöyle diyordu:

AKP’nin Erdoğan’sızı olsa, daha güzel olur!

Mustafa Balbay’ın yazısı