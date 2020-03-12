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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: AKP’de hem erime hem de kopmalar var!

AKP’de hem erime hem de AKP’den kopmalar var!

İkili erozyon…

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İşte bu noktada Babacan’ın öne çıkması ya da çıkarılması manidar! Yukarıda sorduğumuz soruyu açmak gerekirse şöyle diyebiliriz:

Sağın seçeneğinin yine sağ olmasını sağlayacak bir kurgu söz konusu.

Babacan’ın üç gündür yaptığı konuşmalarda AKP’nin 2001’de yola çıkış söyleminden çok farklı bir şey yok. O gün Erdoğan’ın üstüne basa basa söylediklerinden biri şuydu:

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“Bizde kaldır parmak indir parmak olmayacak. Parlamento daha güçlü olacak… Çoğunlukçu değil, çoğulcu olacağız…”

Aynısını Babacan’ın ağzından duyuyoruz. Babacan’ın ekonomik olarak da çok farklı bir şey söylediği yok; “Ben dışarıdan daha iyi koşullarda daha çok para bulurum” diyor.

Küresel yapı uzun süredir şöyle diyordu:

AKP’nin Erdoğan’sızı olsa, daha güzel olur!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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