Mustafa Balbay: AKP neden böyle bir karar alınmasını istedi?

AKP neden böyle bir karar alınmasını istedi?

Şu şıklar alt alta konabilir:

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A- MHP ile ittifak bozulursa HDP ile kurmak için.

B- MHP ile ittifakı koruyup Kürt kökenli yurttaşlarımızdan daha fazla oy almak için.

C- Yeni bir anayasa hazırlama sürecinin altyapısını kurmak için.

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D- Hepsi!

Andımız’ın yanında öne çıkmıyor ama devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını kaldırmayı da bunun yanına koymak gerek.

Dünyanın her ülkesinde ‘kurucu lider’ ortak değerdir. Gel de bunu “ak gözlüklülere” anlat!

Erdoğan, önceki gün Suriye’deki iç savaşı bitirmekten söz etti ama Bahçeli’nin ‘pimi çekilmiş bomba’ dediği Danıştay kararına hiç değinmedi.

Kılıçdaroğlu’nun geçmişte de haklı olarak sorduğu şu soru çengeli duruyor:

Andımız’ın hangi sözcüğünden rahatsızsın?

Mustafa Balbay’ın yazısı