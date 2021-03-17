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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: AKP neden böyle bir karar alınmasını istedi?

AKP neden böyle bir karar alınmasını istedi?

Şu şıklar alt alta konabilir:

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A- MHP ile ittifak bozulursa HDP ile kurmak için.

B- MHP ile ittifakı koruyup Kürt kökenli yurttaşlarımızdan daha fazla oy almak için.

C- Yeni bir anayasa hazırlama sürecinin altyapısını kurmak için.

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D- Hepsi!

Andımız’ın yanında öne çıkmıyor ama devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını kaldırmayı da bunun yanına koymak gerek.

Dünyanın her ülkesinde ‘kurucu lider’ ortak değerdir. Gel de bunu “ak gözlüklülere” anlat!

Erdoğan, önceki gün Suriye’deki iç savaşı bitirmekten söz etti ama Bahçeli’nin ‘pimi çekilmiş bomba’ dediği Danıştay kararına hiç değinmedi.

Kılıçdaroğlu’nun geçmişte de haklı olarak sorduğu şu soru çengeli duruyor:

Andımız’ın hangi sözcüğünden rahatsızsın?

Mustafa Balbay’ın yazısı

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AYM’den gazeteci Gün’ün başvurusuna ret: İfade ve basın özgürlüğü ihlal edilmedi

Anayasa Mahkemesi, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 25 Ağustos 2016’dan bu yana tutuklu yargılanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün’ün bireysel başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, Gün’ün kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.