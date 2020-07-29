Mustafa Balbay: AKP için şu an yolun manzarası güzel olabilir ama… Yol, yol değil!

AKP’nin toplumu sindirmek için iktidar muhafızları kurmayı hedefleyen adımları fırtınada savrulan ucu açık elektrik telleri gibi kimi ne zaman etkileyecek, belli olmaz.

Tıpkı laboratuvarda ‘kontrollü’ ürettiğinizi sandığınız bir kimyasalın sizi de yakması gibi!

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İktidar muhafızları Ayasofya’dan sonra işi “hilafet isteriz”e, “Lozan’ı çöpe atalım”a getirdiler. İşin kontrolden çıkabileceğini düşünen AKP hemen sözcüsünü konuşturdu:

“Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir sosyal hukuk devletidir. Cumhuriyet gözbebeğimizdir…”

Önce Cumhuriyetin gözünü oy, sonra gözbebeğimiz de!

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AKP şu an gittiği yolu kendisi açısından kullanışlı bulabilir.

Türkiye gerçekleri yerine AKP dayatmaları konuşuluyor…

Toplum, tarihimizin önemli günlerini gerilim olarak yaşıyor…

Ekonomideki kötü gidişe yönelik algılar dağıtılıyor…

Devlet kadrolarında yüksek yerlere getirilen ‘dosyası kabarık’ yöneticiler istenilen her kararı alıyor…

Geçmişte kamyon arkasında okuyup not ettiğim sözlerden biri şuydu:

“Gittiğim yol, yol değil ama manzarası güzel!”

AKP için şu an yolun manzarası güzel olabilir ama…

Yol, yol değil!

Mustafa Balbay’ın yazısı