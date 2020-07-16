Mustafa Balbay: AKP, hatalarını daha büyük hatalarla gölgelemeye çalışacak

Parçalanmış baro da yine aynı arayışın ve çaresizliğin bir parçası olarak gündeme geldi. Koronavirüs önlemlerinin toplu gösterilere engel olması da fırsat bilindi. Barolar toplumsal meşruiyeti koruyarak militanca mücadele etti.

Yasa, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bundan sonra olacaklara ilişkin öngörümüzü daha önce aktarmıştık.

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AKP’nin en hazırcevaplarından Bülent Turan bile yasayı “savunurken” şöyle dedi:

“PKK, FETÖ baro kuracakmış, kurarsa kursun kardeşim!”

Biz sana başka ne diyelim kardeşim!

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Sonuç:

Baroları parçalama yasası da savunulamıyor, geri tepti!

Bu geri tepmeler nedeniyle AKP yaptıklarından, yapacaklarından vazgeçer mi?

Geçmez…

AKP, hatalarını daha büyük hatalarla gölgelemeye çalışacak…

Mustafa Balbay’ın yazısı