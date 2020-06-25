Mustafa Balbay: AKP, CHP’nin sinir uçlarıyla oynayarak bir oyun kuruyor

15 Mayıs 2020’de CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, delilsiz, iftira ile tutuklandı. Üstelik iki gün önce Van’da yaşanmış PKK terörüyle ilişkilendirilerek!

22 Mayıs 2020’de eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, camilerde Çav Bella şarkısı çalınmasının bir açıklaması yok mu diye sorduğu için tutuklandı. O alçakça provokasyonu yapanı bulmak yerine Özdemir’i buldular.

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4 Haziran 2020’de CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği ani bir kararla Meclis gündemine getirildi, 2 HDP’li milletvekiliyle birlikte düşürüldü.

Sürecin devamı Kaftancıoğlu oldu.

Eren Yıldırım’ın tutuklanmasından sonra bu köşede şunu paylaştık:

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CHP bu tutuklamayı iyi okumalı. Alt kademeden bir CHP’linin alınması, bir süreç başlangıcı olmasın!

Zira o günler Erdoğan’ın muhalefeti ve medyayı virüsle eşdeğer gördüğünü ilan ettiği günlerdi.

Gençlik kolları başkanı, eski il başkan yardımcısı, milletvekili, en büyük şehrin il başkanı…

Bunun nereye gideceğini görmemek için kör olmak yetmez!

AKP, CHP’nin sinir uçlarıyla oynayarak bir oyun kuruyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı