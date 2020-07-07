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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: AKP bir yıldan kısa sürede seçim planlıyor

Türkiye’nin ve dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele içinde olduğu bu dönemde Ayasofya neden öne çıkarıldı?

Bize göre bunun nedenleri şunlar:

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1- AKP, önümüzdeki bir yıldan daha kısa süreçte seçim planı yapıyor, onun araçlarından biri olarak görüyor. 

2- Koronavirüs üzerinden karşıtlık üretilemedi. CHP, Millet İttifakı ile kutuplaşma yaratılamadı. Buna zemin aranıyor. Ama bu da tutmadı. Herkes, “açacaksan aç” deyince kutup uçları elinde kaldı. İçeride karşıt bulamayınca dışarıdan aranıyor!

3- AKP, tabanındaki muhafazakâr kaymayı bununla durdurmaya çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi tartışmaları da bunun eseri.

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4- Üçüncü maddenin devamı olarak DEVA ve Gelecek Partisi’ne geçişleri durdurup bu iki partinin büyümesini engellemeye çalışıyor!

Altını çizelim, gerekçe eğer bunlar değil de ibadet olsaydı, bunun günde beş vakit ortamı oluşurdu, yaratılırdı!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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