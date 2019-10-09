Mustafa Balbay: ABD, Suriye’nin neresine çekilir?

Aralık 2018’de Trump, “Suriye’den çekiliyoruz” dediğinde bu köşeden şu soruyu sormuştuk:

ABD, Suriye’den çekilir de, Suriye’nin neresine çekilir?

Zaman, bizi haklı çıkardı. ABD, Suriye’de kalmaya devam etti. Aradan 10 ay geçti, Trump’tan yine benzer demeç:

“Suriye’deki saçma sapan savaştan çekiliyoruz!”

Ne kadar saçma sapan ayrı konu, ama biz bir kez daha soralım:

ABD, saçma sapan savaşı, neye çevirecek? Kendisi doğrudan savaşın içinde olmazsa kendisi adına kim savaşacak?

10 ay önce ABD’nin Suriye’den çekiliyoruz açıklamasının yalan olduğunu vurgularken, bu her şeyi bildiğimizden değil, ABD’nin bölge hesaplarını bir ölçüde gördüğümüzden kaynaklanıyordu.

2003’te ABD, Irak’ı işgal ederken bunun kalıcı olacağına dikkat çekmiştik. Şimdi de Suriye’de görünen şu:

ABD, İran’a karşı olacak, İsrail’i rahatlatacak her planı yapıp hangisi tutarsa onu uygulayacak.

Mustafa Balbay’ın yazısı