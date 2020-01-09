Mustafa Balbay: ABD-İran çatışmasının Irak’ta yaşanması ‘filler tepişir, çimler ezilir’ sözünün bir kez daha yaşanması gibi

ABD ile İran’ın kozlarını Irak’ta paylaşması, “filler tepişir çimler ezilir” sözünün bir kez daha yaşanması gibi… ABD’nin, İran Kudüs Gücü komutanı Süleymani’yi öldürmesinin ardından İran da önceki gece yarısından sonra ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed üssünü vurdu…

Önce Irak’ın ezilmişliğine girelim…

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Öyle bir ezilme ki…

Irak’ta 2003’ten bu yana ölen ya da kaybolanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Bir buçuk milyon! Dile kolay… Evini terk edenlerin sayısı 4 milyon. 35 milyon nüfuslu ülkede her sekiz kişiden biri yaşadığı yeri zorunlu olarak terk etmiş.

Mustafa Balbay’ın yazısı