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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: ABD-İran çatışmasının Irak’ta yaşanması ‘filler tepişir, çimler ezilir’ sözünün bir kez daha yaşanması gibi

ABD ile İran’ın kozlarını Irak’ta paylaşması, “filler tepişir çimler ezilir” sözünün bir kez daha yaşanması gibi…  ABD’nin, İran Kudüs Gücü komutanı Süleymani’yi öldürmesinin ardından İran da önceki gece yarısından sonra ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed üssünü vurdu…

Önce Irak’ın ezilmişliğine girelim…

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Öyle bir ezilme ki…

Irak’ta 2003’ten bu yana ölen ya da kaybolanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Bir buçuk milyon! Dile kolay… Evini terk edenlerin sayısı 4 milyon. 35 milyon nüfuslu ülkede her sekiz kişiden biri yaşadığı yeri zorunlu olarak terk etmiş.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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CHP’li vekil: 24 kararnameyi düzeltmek için 31 kararname çıkarıldı

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı Temmuz 2018’den bu yana 55 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldığını hatırlatarak, ilk etapta çıkarılan 24 kararnamenin daha sonra çıkarılan 31 kararnameyle düzeltilmek istendiğini söyledi. Toprak bunun yeni sistemin sağlıklı işlemediğini gösterdiğini savundu.

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