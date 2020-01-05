Mustafa Balbay: 2003 yılında cezaevlerindeki mahpus sayısı 65 bindi, bugün 270 bin

2003 yılında cezaevlerindeki mahpus sayısı 65 bindi. Bugün 270 bin. 2003’te Türkiye’nin nüfusu 71 milyondu. Bugün 82 milyon. Nüfus yüzde 15 kadar artarken, mahpus yüzde 400 artmış. Normal olmayan bir artış var.

Bernard Shaw, “Bir ülkede cezaevleri olduktan sonra içine kimin konduğu önemli değildir” diyor. Bu yanı başka bir yazı konusu. Ancak toplumda suç işleme eğiliminin arttığı, cezaevlerinin “ıslah” özelliğinin kalmadığı bir gerçek. Buna ciddiyetle kafa yormak gerekiyor. Örneğin kimi ülkelerde cezaevlerinde özel bir kurul var. O kurul, mahpusun cezası bitse bile topluma karışacak durumda değilse,“bırakmayın” diyor. Tersi de oluyor, cezası dolmadan topluma karışacak bir noktaya gelmişse, “serbest bırakın”diyor.

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Önce şu konuyu iyi araştırarak işe başlamak gerekiyor: Hapisten çıkan her 10 kişiden 4’ü niçin yine suç işleyip hapse giriyor?

Mustafa Balbay’ın yazısı