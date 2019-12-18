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Yaramazlara biraz batar!

Muş’ta üç HDP’li, Urla’da CHP’li belediye başkanı yerine kayyım atandı

Muş’ta üç HDP’li belediye başkanı görevden alınarak yerlerine kayyım atandı. İzmir’de de ‘FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz görevden alındı; yerine kaymakam Önder Can atandı.

Fotoğraf: HDP

Muş Valiliği’nin yazılı açıklamasında, Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla Muş başsavcılığında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinin belediye başkanı Dilaver Kesik hakkında da yine aynı başsavcılık tarafından ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamarıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş’a da ‘örgüt üyeliği’ suçlamasının yöneltildiği kaydedildi. Her üç HDP’li başkanın da gözaltı sürecinin sürdüğü aktarıldı.

Valilik soruşturmaların ve gözaltıların göz önünde bulundurulduğunu ifade ederek, üç başkanın görevden alındığını bildirdi.

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Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bulanık ilçe ve Esentepe belde belediyelerine kayyım olarak atandı. Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı da Varto Belediyesi’nde görevlendirildi.

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