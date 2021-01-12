Muş’ta tavuk dürüm arasına gizlenmiş marihuana ele geçirildi

Muş’un Bulanık ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, tavuk dürüm arasına gizlenmiş marihuana ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 11 Aralık’ta Bulanık ilçesinde yol kontrol uygulamasında bir otomobil durduruldu.
Otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği Caka ile yapılan aramada, tavuk dürüm arasına gizlenmiş 8.6 gram toz marihuana ele geçirildi.
Araçtaki iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.