Muş’ta tavuk dürüm arasına gizlenmiş marihuana ele geçirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesini, milletin iradesine söz etmek için değil Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeminin gereklerini yerine getirmediği için söylediğini açıkladı. Meclis Başkanı ve Savunma Bakanı dahil tepki gösterenleri, ‘Bremen Mızıkacıları’ diye niteleyen CHP lideri, “Kalkmış, ‘Bana neden sözde cumhurbaşkanı dedin’ diye soruyor. Sana cumhurbaşkanı demek hata” dedi.