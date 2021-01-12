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Yaramazlara biraz batar!

Muş’ta tavuk dürüm arasına gizlenmiş marihuana ele geçirildi

Muş’un Bulanık ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, tavuk dürüm arasına gizlenmiş marihuana ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

Valiliğin açıklamasına göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 11 Aralık’ta Bulanık ilçesinde yol kontrol uygulamasında bir otomobil durduruldu.

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Otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği Caka ile yapılan aramada, tavuk dürüm arasına gizlenmiş 8.6 gram toz marihuana ele geçirildi.

Araçtaki iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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