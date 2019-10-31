Muş’ta köpeğe eziyet görüntüsü üzerine suç duyurusu

Muş’ta bir köpeğe eziyet görüntüsü üzerine valilik suç duyurusunda bulundu, belediye de idari ve yasal işlem başlattı.

Fotoğraf: Simone Dalmeri, Unsplash (Temsili)

Bulanık belediye personeli tarafından dün bir köpeğe eziyet görüntüsü sosyal medyada yayınlanmıştı.

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Muş valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medyada Bulanık belediye personeli olduğu iddia edilen kişilerce bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine valiliğimizce harekete geçilmiş ve adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur” dendi.

Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu da yazılı açıklamayla kamuoyundan ve halktan belediye adına özür diledi.

Topçu şunları söyledi: “Sosyal medyada dolaşan olayla ilgili gündeme gelmekten hicap duydum ve üzüldüm. Bu konuyla ilgili olarak belediyemiz adına kamuoyundan ve halkımızdan özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır, bizler yaşama hakkına saygılıyız. Yaşanan bu olay bir vatandaşın hasta ve uyuz bir hayvanın durumuyla ilgili olarak şikayet üzerine gidilmiş olup yapılan müdahale sadece hayvanın tedavi etmek için yakalama çabasıdır. Hayvan tedavi edilerek uyuz iğnesi yapılmış salıverilmiştir. İlgili personelle ilgili idari ve yasal işlemler başlatılmıştır.”