Muş’ta çocuk vuruldu, valilik ‘kaza’ dedi: Üç polise uzaklaştırma

Muş’ta 10 yaşındaki çocuğun yaralanmasının ardından valilik “Kazayla oldu” dedi.
Valiliğin yazılı açıklamasında, olayın 23 Mayıs saat 18.00 sıralarında İstasyon Caddesi üzerine meydana geldiği belirtildi.
Özel harekat şubesine ait zırhlı aracın caddede rutin görevini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, aracın yol üzerindeki çukura girip çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, aracın çukura girmesinin ardından aracın kulesindeki silahın ‘kazara ateş aldığı’ dile getirildi.
Görevden alındı
Olayda yaralanan 10 yaşındaki Veysel Toplu, Muş Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Valilik, ‘olayda kusuru bulunan’ üç personeli görevden uzaklaştırdıklarını belirtirken Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de müfettiş istendiği, savcılık soruşturmasının da sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada “Bu olayın bir takım farklı niyet taşıyan kişiler tarafından asılsız söylenti ve yorumlarla farklı yönlere çekilmek suretiyle provoke edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir” dendi.