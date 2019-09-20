Muş’ta 15 günlük eylem yasağı

Muş’ta basın açıklamaları, toplantı ve gösteri yürüyüşleri Valilik tarafından bugünden itibaren 15 gün süreyle yasaklandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Valiliğin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Eylemler, 20 Eylül günü saat 00:01 ila 4 Ekim saat 23:59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” dendi. Yasağın gerekçesi olarak ‘kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi’ gösterildi.

Reklam

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 20 Eylül günü saat 00.01 ile 4 Ekim saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”