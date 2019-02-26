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Yaramazlara biraz batar!

‘Müslüm’ün yapımcısı Yılmaz Erdoğan’ı andı: İhanete uğradığımız şu günlerde…

Ayla’ ve ‘Müslüm’ fimlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, yeni filmi ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’nı vizyondayken Netflix’e satan Yılmaz Erdoğan’ı eleştirdi.

İstanbul’da bir üniversitenin düzenlediği törende ‘En İyi Sinema Filmi Ödülü’ne layık görülen Uslu, sahneye çıkınca konuşmasında sözü Erdoğan’a getirdi.

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Yapımcı şunları söyledi: “Türk sinemasının çocukları olarak ihanete uğradığımız şu günlerde bu ödül çok anlamlı oldu. Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz. Bu filmleri sadece sinemada yayınlayacağız emin olun.”

Şubat ayının ilk günü vizyona giren ve halen binin üzerine salonda gösterimde olan Yılmaz Erdoğan’ın filmi, geçen günlerde Netflix’te yayınlanmıştı. Erdoğan filmini salon sahipleriyle anlaşamaması nedeniyle vizyona geç sokmuş, Netflix’le anlaşmanın da yeni yasa çıkmadan önce yapıldığı belirtilmişti.

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