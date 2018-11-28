‘Müslümana yardım’ yalanıyla 2.7 milyonluk vurgun: Kutlamayı, yatta yapmışlar

İstanbul’da ‘Filistin’de, Arakan’daki Müslümanlara yardım ediyoruz’ diye Kuran ve dini kitap pazarlayan ancak müşterilere kağıt parçaları gönderen bir şebeke çökertildi.

Sözcü’den Habib Atam’ın haberine göre polisi harekete geçiren olay bir şikayetle ortaya çıktı. Kendisini telefonla arayan bir firmadan Kuran siparişi verdiğini, ancak kargoyla kağıt parçaları geldiğini söyleyen mağdurun şikayetiyle çalışma başlatıldı. Şebekenin 0850’li bir numarayla çağrı merkezinden arama yaptığının anlaşılması üzerine soruşturma açıldı.

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Çağrı merkezinin İstanbul’daki Bağcılar ve Yenibosna ilçesindeki iki adreste olduğu ve şebeke elebaşının Adnan S. olduğu belirlendi. Şebeke elebaşının kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sabriye Ö.’nün de çağrı merkezindeki çalışmaları organize ettiği tespit edildi.

Dini günlerde pazarlıyorlardı

İddiaya göre şebeke, binlerce telefon numarasının bulunduğu bir data üzerinden çalışma yapıyordu. Dini günlerde aramalar yoğunlaşırken, aranan kişilere günün önemi anlatılıp Kuran ya da dini kitap tavsiyesinde bulunuluyordu. Ardından kitaplarda kampanya olduğu söyleniyordu.

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Karşıdaki kişiyi ikna etmek için kendisini ‘hoca’ olarak tanıtan şebeke üyeleri “Kitap bedelinin yüzde 10’unu Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara gönderiyoruz” diyordu.

Polis ekipleri kitap almayı kabul edenlere kredi kartı ve kapıda ödeme seçeneği sunan şebekenin kargoyla kağıt parçaları gönderdiğini de tespit etti. Bu şekilde sekiz ayda 2 milyon 700 bin lira vurgun yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Performans listeli dolandırıcılık

Savcılık talimatıyla şebeke elebaşıyla kız arkadaşının da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Çağrı merkezindeki aramalarda, şebekenin aradıkları kişileri ikna etmek için kullandıkları notlar bulundu. Şebeke elebaşının çalışanlar için performans listesi de yaptığı belirlendi.

Lüks yatta kutlamalar

Şebekenin elebaşının doğum gününü lüks bir yatta düzenlenen partiyle kutladığı görüntüler de ortaya çıktı. Yatta kutlama yapanların çoğunun çağrı merkezi çalışanı olması dikkat çekti. Çete yöneticilerinin elde ettikleri haksız kazançla gece kulüplerinde eğlencelere katıldıkları da öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Elebaşı Adnan S. ile sevgilisinin de aralarında bulunduğu dört şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler için adli kontrol uygulanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da şebekeden şikayetçi olduğu öğrenildi.