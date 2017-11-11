İslam ülkelerinin küresel ekonomideki rolü artıyor: Tüketim potansiyeli 5 trilyon dolar

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Türkiye, Endonezya ve Hindistan dahil 24 ülkede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre satın alma gücündeki artışa bağlı olarak tüketimin çoğalması ve İslami bankacılığın giderek gelişmesi Müslüman ülkelerin küresel ekonomide daha fazla rol oynamasını sağlayacak.

Dünya’da Evrim Küçük’ün haberine göre Müslümanlar şu an dünyada en hızlı büyüyen dinsel grubu temsil ediyor. 1.7 milyarlık Müslüman nüfusunun 21. yüzyılın ikinci yarısında iki kat artması ve dünyanın en büyük dini grubu haline gelmesi bekleniyor.

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Araştırma şirketi Glocalities tarafından hazırlanan rapora göre 2013 yılında 3.6 trilyon dolarda seyreden küresel İslami tüketim pazarının büyüklüğü 2020 yılında 5 trilyon doları aşacak.

En büyük potansiyel ‘ılımlı moda’da

Müslüman tüketici potansiyelinin en iyi gözlendiği sektörlerden biri moda. Hem gelir düzeyinin yükseldiği Müslüman ülkelerde hem de Müslüman nüfusun yoğun olduğu Batı pazarlarında bu sektör hızlı bir yükseliş içinde. 2013’te 266 milyar dolarlık pazarın 2019’da 488 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

İslami giyimde lider ise 39.3 milyar dolarlık tüketimle Türkiye. İkinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gelirken, bu ülkeyi Endonezya ve İran takip ediyor.