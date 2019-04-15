Müslüman Kongre üyesi Omar: Trump’ın tweet’inden sonra ölüm tehditleri arttı

Demokrat Partili Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter paylaşımından sonra ölüm tehditlerinin arttığını söyledi.

Fotoğraflar: Reuters

ABD’de geçen sene yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Omar, ülke tarihinde ABD Kongresi’ne girmeyi başaran iki Müslüman kadından birisi.

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Omar 23 Mart’ta Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nde (CAIR) 11 Eylül saldırılarına dair “Birileri bir şeyler yaptı ve temel haklarımıza erişimi kaybetmeye başladık” demişti. Buna karşılık Trump, İkiz Kuleler’in vurulma anından görüntülerle Omar’ın yorumunun montajlandığı bir videoyu Twitter’dan “Asla unutmayacağız” mesajıyla paylaşmıştı. Tweet başta Demokratlar olmak üzere ABD Kongresi ve kamuoyundan yoğun tepki çekmişti.

Omar, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Trump’ın paylaşımı üzerine birçok ölüm tehdidi aldığını söyleyerek “Aşırı sağcıların ve beyaz milliyetçilerin şiddet suçları ve diğer nefret eylemleri, bu ülkede ve dünya çapında artışta. Ülkede en yüksek kademede oturan kişi tarafından cesaretlendirildiklerini artık inkar edemeyiz” dedi.



Omar’ın can güvenliği konusunda Kongre polisini harekete geçiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump’ın paylaşımını ‘saygısız ve tehlikeli bir nefret söylemi’ olarak değerlendirdi.



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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise Trump’ın kimseyi hedef göstermediğini söyledi.







