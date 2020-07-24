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Yaramazlara biraz batar!

Müslüm Gülhan: Başakşehir gerçeği ile yüzleşmek gerekiyor

Evet Başakşehir bir proje takımı bu doğru ve arkasında siyasi bir güç de var, ki belki birkaç sene içinde çok farklı konuma gelecek ve hiçbir etkisi kalmayacak, ama ortada kadro bakımından bir istikrar ve her sene aynı çizgide oynayan bir takım varsa burada da bazı gerçekler ile de yüzleşmek gerekir.

Lig kalitesine kötü deyip, Başakşehir’in şampiyonluğuna bu gerekçe ile bakmaktan ziyade, dört büyük takımın futbol adına yapamadıklarından dolayı lig kalitesinin düşmesi nedeni ile yüzleşmesi gerekir. 

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Müslüm Gülhan’ın yazısı

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